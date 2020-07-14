Несколько вариантов: Ляшко рассказал о работе школ и вузов с 1 сентября

Вариантов запуска учебного процесса несколько и они рассматриваются. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью «Сегодня».

По словам Ляшко, сейчас на повестке дня безопасное проведение ВНО. По результатам тестирования будут сделаны некоторые выводы.

«Мы рассматриваем различные варианты, но сейчас на повестке дня безопасное проведение внешнего независимого оценивания, чтобы сделать определенные выводы и уроки. На днях мы общались с новым и. о. министра образования и рассматривали несколько вариантов, что можно в случае осложнения эпидситуации делать дистанционно, а что – онлайн. Какие уроки можно передвигать, какая должна быть наполненность классов, как это может влиять на экономику с учетом того, что школа выполняет еще и функцию присмотра за детьми, пока родители на работе. Мы смотрим на коллег из других стран мира, которые возобновили учебу в школах еще в мае. У нас есть несколько наработок. Это все проговаривается, но сейчас мы не готовы озвучить конечный результат», – сказал Ляшко.

Ляшко подтвердил, что варианты дистанционного обучения также рассматриваются.

«Как вариант – рассматривается. Возможно, какие-то определенные уроки могут быть дистанционными, но сейчас я не буду комментировать, потому что это преждевременно», – сказал главный санврач.