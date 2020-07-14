В России теперь всем прибывшим надо сдавать тест на коронавирус

В России с 15 июля отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывающих в страну. При этом вводится обязательная сдача теста на коронавирус. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном на российском официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, прибывающие в РФ иностранные граждане должны предоставить документ на русском либо английском языке с отрицательным результатом теста на коронавирус, взятого не ранее чем за 3 дня до прибытия в РФ. Для тех иностранцев, у кого нет при себе документа, подтверждающего отсутствие COVID-19, предусмотрено прохождение теста на коронавирус в течение 3-х дней.

Граждане России тоже смогут показать результаты теста на коронавирусную инфекцию по прибытии или сдать его уже в РФ. На прохождение теста также дается три дня.

Распоряжение, подписанное 7 июля, вступает в силу с 15 июля.