COVID-19: За сутки в Украине заболели 638 человек

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 638 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 14 июля, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 638 человек. Из них 26 детей, а также 74 медработника. Были госпитализированы 157 человек. Зафиксированы 14 летальных случаев. При этом выздоровел 651 пациент. В целом за все время пандемии заболел 54 771 человек. Из них 3 906 детей и 7 499 медработников. При этом в целом выздоровели 27 154 человека. Летальных случаев – 1 412», – сказал министр.

Степанов также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы во Львовской (147) и Закарпатской (67) областях, а также г. Киеве (112).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 765 случаев COVID-19, в Луганской – 95 случаев.