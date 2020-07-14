«ДНР» не пропустила: У КПВВ «Новотроицкое» ночевали люди (Фото)

Ночевать вблизи КПВВ «Новотроицкое» остались 13 человек, которых «ДНР» не пропустила из-за отсутствия людей в списках. Команда гуманитарной миссии «Пролиска» привезла людям еду и питьевую воду. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель миссии Евгений Каплин.

По словам Каплина, люди остались ночевать на автобусной остановке перед КПВВ.

«Все они не смогли пересечь линию разграничения в сторону неподконтрольной правительству Украины территории из-за отсутствия в списках, согласованных на пропуск т.н. "ДНР". В палатки, установленные внутри КПВВ, людей не запустили, на улице идет дождь», – рассказал руководитель миссии в ночь с 13 на 14 июля.

Он добавил, что его коллеги из гуманитарного центра «Пролиска – Волноваха» привезли людям еду и питьевую воду. С ночующими работал психолог гуманитарной миссии. «В группе ночующих – мужчина с критическим заболеванием ноги», – сообщил Каплин.

Напомним, житель неподконтрольного украинским властям Донецка 13 июля, когда «ДНР» на один день открывала линию разграничения на контрольно-пропускном пункте «Еленовка» (транспортный коридор с украинским КПВВ «Новотроицкое»), проехал в «республику». Мужчина поделился деталями своей поездки.

Ранее сообщалось, что происходило на КПП «ДНР» в Еленовке 13 июля. Въезд в «ДНР» осуществлялся по разрешительным спискам, в которых были указаны около 300 человек. Прибывшие должны будут пройти 14-дневную обсервацию в «республиканских» больницах.