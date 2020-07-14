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Масштабный пожар на Луганщине ликвидирован, – ГСЧС

14.07.20 09:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Масштабный пожар в Новоайдарском районе Луганщины ликвидирован. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«Пожар, возникший 6 июля возле с. Осколоновка и из-за сильного порывистого ветра распространившийся на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново, 9 июля в 17:40 удалось локализовать, а 13 июля в 17:20 – ликвидировать», – говорится в сообщении.

Напомним, масштабный лесной пожар возник в Луганской области 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. 7 июля он охватил село Смоляниново и дачный поселок Волчье в Новоайдарском районе. По данным ГСЧС, вследствие пожара 5 человек погибли, во время активной фазы пожара в больницу были эвакуированы 29 детей и 12 взрослых. Полицией установлено, что в Смоляниново и Волчьем повреждены 159 домов и дачных строений, из них полностью сгорели около 100.

Из-за пожаров 8 июля на Луганщину приезжал президент Украины Владимир Зеленский.

Каждая семья, которая потеряла жилье в результате масштабного пожара в Луганской области, получит 300 тыс. грн, каждому пострадавшему также будет выделено по 20 тыс. грн на поддержку, отдельно будут предусмотрены выплаты за погибших.

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