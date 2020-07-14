Сводка из зоны ООС за 13 июля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 18 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). НВФ вели огонь в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов со стороны противника 3 военнослужащих Объединенных сил погибли, один военный был ранен и еще один воин получил боевые травмы. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

вблизи Сартаны и Водяного – из минометов калибром 120 мм;

у Авдеевки и Пищевика – из минометов калибром 82 мм, гранатометов и пулеметов;

у Каменки и Славного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

недалеко от Первомайского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы украинских опорных пунктов:

неподалеку Луганского, Крымского и Орехово – из минометов калибром 120 мм;

рядом с хутором Вольный (Золотое-4) – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Майорска – из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

НВФ также обстреляли участок разведения сил и средств №2 у Золотого, выпустив 1 мину калибром 120 мм.

Помимо этого, во время эвакуации тела погибшего военнослужащего, вблизи поселка Зайцево, передвигаясь к месту гибели военного, эвакуационная группа попала в заранее подготовленную засаду. Противник применил стрелковое вооружение, практически вплотную расстреляв представителей эвакуационной группы. В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один – боевые травмы. Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, так как НВФ продолжили обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В настоящее время тела украинских военных находятся на месте обстрела и требуют эвакуации.

С начала текущих суток НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – неподалеку Авдеевки.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за сутки 4 раза нарушили действующие договоренности о перемирии. Под ударами оказались поселки шахты 6/7 и Зайцево на западе и севере Горловки, поселок Старомихайловка на западе Донецка, а также село Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.). Применялись минометы калибром 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие – в общей сложности 22 боеприпаса калибром более 12,7 мм. В результате обстрелов есть новые разрушения: повреждено остекление, фасады и кровли жилых домов по ул. Ахматовой, 33 и 35 в Коминтерново (Пикузы – ред.), а также кровля и ограждения по ул. Пионерской, 17, 19 и 21 в Старомихайловке».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий и сел Логвиново и Березовское. Огонь велся из минометов калибром 120 мм и вооружения боевых машин пехоты БМП-2».