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На Луганщине – первая смерть от коронавируса (Карта)

14.07.20 10:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине подтверждены 96 случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

В центре рассказали, что 2 новых случая диагностированы в Северодонецке: 1 человек контактировал с ранее заболевшим, второй – вернулся из РФ и находился на самоизоляции.

Также сообщается, что 1 заболевший умер (сочетанная патология сердечно-сосудистой системы и коронавирусная пневмония).

По состоянию на 14 июля в Луганской области лабораторно подтверждены 96 случаев инфицирования COVID-19, из них:

  • выздоровели – 74 человека;
  • продолжает лечение – 21 человек (8 – в больницах, 13 – амбулаторно);
  • умер – 1 больной.

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