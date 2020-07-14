На Луганщине – первая смерть от коронавируса (Карта)

На Луганщине подтверждены 96 случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

В центре рассказали, что 2 новых случая диагностированы в Северодонецке: 1 человек контактировал с ранее заболевшим, второй – вернулся из РФ и находился на самоизоляции.

Также сообщается, что 1 заболевший умер (сочетанная патология сердечно-сосудистой системы и коронавирусная пневмония).

По состоянию на 14 июля в Луганской области лабораторно подтверждены 96 случаев инфицирования COVID-19, из них: