Индия передала Украине лекарство от COVID-19

Индия передала Украине партию лекарственного препарата «Амвир» для борьбы с COVID-19. Об этом сегодня, 14 июля, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, партия рассчитана на 5 тыс. пациентов.

«Действительно, вчера республика Индия передала Украине 50 тыс. доз такого препарата как "Амвир". Это количество рассчитано для лечения около 5 тыс. пациентов. Он входит в наши национальные протоколы по лечению коронавирусной болезни. Используется при лечении коронавируса, когда есть сопутствующее заболевание на грипп. Рассчитываем, что он достаточно эффективно будет использоваться и поможет сберечь здоровье нашим украинцам», – сказал Степанов.