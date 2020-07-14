COVID-19 в «ДНР»: Выявлены 36 новых случаев заболевания, еще два человека умерли

В «ДНР» за прошедшие сутки выявили 36 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 13 июля, выявлены 36 случаев заболевания COVID-19. Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрированы 2 летальных случая – мужчина в возрасте 69 лет и женщина в возрасте 75 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 14 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1398: