На Донетчине несовершеннолетний пытался убить человека

В Константиновке (Донецкая обл.) задержали 17-летнего парня, который пытался убить 38-летнего мужчину. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что парень нанес мужчине проникающее ножевое ранение грудной клетки.

«Установлено, что на улице г. Константиновка между незнакомыми возник конфликт, который перерос в драку. Младший из участников ссоры ударил 38-летнего мужчину в область сердца, причинив телесные повреждения. После совершенного нападавший испугался и вызвал "скорую помощь"», – рассказали в полиции.

Также сообщается, что несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покинул место происшествия и выбросил нож. Через несколько часов полицейские нашли парня и задержали его. Также правоохранители изъяли нож.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Покушение на умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Парню сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.