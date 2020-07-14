Прятались от дождя под деревом: На Донетчине от удара молнии пострадали парень и девушка

В с. Ровное (Покровский р-н, Донецкая обл.) в результате удара молнии пострадали юноша и девушка. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

13 июля в 22:00 в Службу спасения поступила информация о том, что в с. Ровное в результате поражения молнией пострадали юноша 1998 года рождения и девушка 2001 года рождения. Инцидент произошло во время дождя, когда молодые люди прятались под деревом.

«Пострадавшие были госпитализированы в Мирноградскую ЦГБ», – сообщили спасатели.