RU
Все новости

Прятались от дождя под деревом: На Донетчине от удара молнии пострадали парень и девушка

14.07.20 11:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В с. Ровное (Покровский р-н, Донецкая обл.) в результате удара молнии пострадали юноша и девушка. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

13 июля в 22:00 в Службу спасения поступила информация о том, что в с. Ровное в результате поражения молнией пострадали юноша 1998 года рождения и девушка 2001 года рождения. Инцидент произошло во время дождя, когда молодые люди прятались под деревом.

«Пострадавшие были госпитализированы в Мирноградскую ЦГБ», – сообщили спасатели.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк