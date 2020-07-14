В «ЛНР» отключился главный вентилятор шахты «Никанор-Новая» , под землей были 19 человек

На неподконтрольной украинским властям части Луганщины из-за перепада напряжения 19 горняков оказались под землей в то время, как был отключен вентилятор главного проветривания.

Как сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР», инцидент произошел сегодня ночью, 14 июля, на шахте «Никанор-Новая» (г. Зоринск, Перевальский р-н).

«В 03:35 из-за перепада напряжения произошла остановка вентилятора главного проветривания. На горизонте 535 м были застигнуты 19 человек горнорабочих. В 05:05 горнорабочие были подняты на поверхность, в 05:25 ВГП был запущен, в шахте находится 5 человек для обеспечения работы центрального водоотлива», – уверяют в «ЛНР».

Напомним, с 29 апреля по 5 мая проходила подземная забастовка на шахте «Никанор-Новая». Горняки требовали выплатить задолженность по зарплате, которая суммарно составляет около 20 месяцев, а также не закрывать шахту. В протесте принимали участие около 50 бастующих. Благодаря акции уже 1 мая работникам выплатили оклады за 2 месяца, но шахтеры не поднялись на поверхность, настаивая на полном погашении долга, сохранении предприятия и чтобы против протестующих не вводились силовые санкции. «Министр углепрома ЛНР» Павел Мальгин пообещал выплатить всю текущую задолженность. 27 мая горняки получили выплаты еще за 5 месяцев. При этом с предприятия были уволены свыше 30 работников, участвовавших в акции.