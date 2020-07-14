В Северодонецке переселенцы купят квартиру за счет льготного кредита (Фото)

На Луганщине семья переселенцев получила беспроцентный кредит на жилье за ​​средства облбюджета. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай вручил семье внутренне перемещенных лиц сертификат на льготный беспроцентный кредит для жилья.

Александр и Татьяна Лондар воспитывают двоих детей: 10-летнюю дочь Диану и 5-летнего сына Матвея. Александр работает спасателем в Главном управлении ГСЧС Украины в Луганской области.

Жилье будет приобретено в рамках реализации Региональной целевой программы обеспечения молодежи жильем на 2018-2020 годы за счет областного бюджета. Это 4-х комнатная квартира в городе Северодонецк общей площадью 75,3 кв. м. На ее покупку предоставлен беспроцентный кредит в размере 588 418 грн на 26 лет.

Как отметили в пресс-службе, по этой программе, если семья имеет 2-х детей, то платить по кредиту она должна на 25% меньше.

В ЛугОГА также напомнили, что за средства областного бюджета, начиная с сентября 2016 года, по разным программам жильем обеспечены 35 семей.