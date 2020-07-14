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В «ЛНР» заявили о временной приостановке пропуска людей через КПП «Станица Луганская»

14.07.20 12:41
КПП «ЛНР» в Станице Луганской / Фото из открытых источников
КПП «ЛНР» в Станице Луганской / Фото из открытых источников

В «ЛНР» КПП «Станица Луганская» 15 июля приостановит пропуск людей с 17:00 до 19:00. Об этом сегодня, 14 июля, заявила представитель «ЛНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева, передают местные интернет-ресурсы.

Кобцева сообщила, что в среду, 15 июля, КПП «Станица Луганская» приостановит пропуск людей с 17:00 до 19:00.

В «ЛНР» призвали всех, «кто планировал переход через линию соприкосновения в этот период, скорректировать время пересечения пункта пропуска».

В «республике» уверяют, что в это время в «ЛНР» «будет осуществляться доставка гуманитарного груза от МККК».

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