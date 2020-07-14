Катастрофа самолета МАУ: Иран готов в конце месяца обсудить в Украине вопрос компенсации

Иранская сторона готова прибыть в Украину в 20-30 числах июля для участия в переговорах о компенсации за сбитие украинского самолета под Тегераном. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

«Сбитие гражданского самолета в любом случае независимо от причины является противоправным деянием, и Иран будет отвечать за это деяние в соответствии с международным правом. Министерство иностранных дел Украины полностью готово к этой юридической и дипломатической борьбе, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Иран заплатил самую высокую цену за то, что произошло. И получили информацию от нашего посольства в Иране о том, что иранская сторона выразила готовность прибыть для переговоров о компенсации в Украину в период с 20 по 30 июля», – отметил он.

Ранее иранская сторона заявила через МИД посольству Украины о готовности начать двусторонние переговоры с Украиной, начиная с 20 июля.

Ранее сообщалось, что 8 января авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране. Экипаж и пассажиры лайнера погибли. Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране. После утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета, из которых ясно, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв, Иран заявил, что больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.

Позднее стало известно, что Иран направил во Францию «черные ящики» сбитого самолета. Франция уже пригласила Украину принять участие в расшифровке «черных ящиков».

В иранском агентстве гражданской авиации заявили, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ стала человеческая ошибка при настройке радарной системы в подразделении противовоздушной обороны.