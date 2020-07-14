Митинговали почти 2 недели: Шахтеры прекратили акцию протеста под Офисом президента

Шахтеры прекратили акцию протеста под Офисом президента. Митинговали почти 2 недели, потому что не имели ни работы, ни зарплаты, а уже добытый уголь лежал на складах. Проблему удалось решить – «Центрэнерго» все-таки согласилось покупать украинский уголь. Цену посчитали по тому же принципу, что и в формуле «Роттердам+». Она включает стоимость топлива в хабе «Амстердам – Роттердам – Антверпен» и расходы на доставку в Украину. И для государства цена вышла выгоднее, чем была до этого, сообщает телеканал «Украина».

«Самое главное сейчас – успокоить энергетический рынок. Действующая формула, но с гарантией, что она будет действовать на несколько лет вперед. Я бы брал 5-10 лет. И вторая гарантия, которая нужна рынку – это то, что для шахт государственных и негосударственных будет гарантия, что уголь украинский будет выкупаться украинскими государственными энергетическими компаниями», – отмечает Валентин Наливайченко, глава СБУ в 2006-2010, 2014-2015 годах.

Формула «Роттердам+» действовала в Украине на протяжении 3-х лет. Тогда шахтеры дополнительно заработали 10 млрд грн. Год назад формула перестала действовать и цена угля и электричества для промышленников выросла. По подсчетам экспертов, за этот год Украина потеряла 6 млрд грн. А возвращение к формуле «Роттердам+» сейчас позволит меньше дотировать государственные шахты и вывести Украину из энергокризиса.