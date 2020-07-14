На Луганщине из-за непогоды полностью обесточены 22 населенных пункта

В Луганской области из-за непогоды полностью обесточены 22 населенных пункта, еще 13 – обесточены частично. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения.

Как отметили в пресс-службе, из-за непогоды на территории Луганщины произошли массовые отключения электроэнергии, многие линии оборваны в результате порывов ветра, падения деревьев и др.

На данный момент обесточены 190 трансформаторных подстанций, 7726 абонентов находятся без света. 22 населенных пункта обесточены полностью и 13 – частично.

Аварийно-восстановительные работы ведутся в Станично-Луганском, Счастьенском, Старобельском, Сватовском, Новопсковском, Беловодском РЭСах.