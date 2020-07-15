Очки, батарейки, игрушки: Житель Горловки показал Никитовский рынок (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки Олег побывал на рынке в Никитовке.

Горловчанин подъехал к рынку со стороны ул. Академика Королева.

На торговых рядах рынка сегодня продают запчасти к велосипедам, очки, батарейки, пульты для телевизоров, косметику, игрушки, сумки, одежду, обувь, бытовую химию и иные товары. Есть магазинчики с продуктами, киоски с сигаретами. Небольшая часть рынка занята продуктами – преимущественно овощами, продают также комбикорм и семена.

Не все торговые точки открыты. Покупатели, хоть и не многочисленные – есть.

На конечной остановке стоят «Лазы» и «Пазы»: эти автобусы ходят по маршрутам №1 и №14.