RU
Все новости

Очки, батарейки, игрушки: Житель Горловки показал Никитовский рынок (Фото)

15.07.20 12:11
Никитовский рынок в Горловке / Скриншот видео YouTube
Никитовский рынок в Горловке / Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки Олег побывал на рынке в Никитовке.

Горловчанин подъехал к рынку со стороны ул. Академика Королева.

На торговых рядах рынка сегодня продают запчасти к велосипедам, очки, батарейки, пульты для телевизоров, косметику, игрушки, сумки, одежду, обувь, бытовую химию и иные товары. Есть магазинчики с продуктами, киоски с сигаретами. Небольшая часть рынка занята продуктами – преимущественно овощами, продают также комбикорм и семена.

Не все торговые точки открыты. Покупатели, хоть и не многочисленные – есть.

На конечной остановке стоят «Лазы» и «Пазы»: эти автобусы ходят по маршрутам №1 и №14.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк