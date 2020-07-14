ОБСЕ пытается договориться: НВФ забрали тело бойца ВСУ, погибшего под Зайцево

Незаконные вооруженные формирования забрали тело украинского военнослужащего, который 13 июля подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Зайцево (Донецкая обл.). Об этом сообщил командир 35-й отдельной бригады морской пехоты, передает «ТСН».

Он добавил, что тело военного медика и раненый боец 35-й бригады морской пехоты, которые в тот же день попали в засаду во время эвакуации погибшего украинского бойца, остаются на поле боя вблизи Зайцево.

ОБСЕ также имеет информацию, что тело бойца, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, попавшая под вражеский обстрел, НВФ забрали себе. Пока ОБСЕ пытается договориться с ними, чтобы забрать тело убитого при эвакуации военного медика и раненого бойца. Информации о том, жив ли раненый военнослужащий, нет.

В то же время в «народной милиции ДНР» утверждают, что военнослужащий 137-го батальона 35-й бригады ВСУ, который подорвался на мине под Горловкой, был «оставлен командованием морской пехоты». Как сообщается, «военнослужащие ДНР» эвакуировали его с поля боя и готовы передать родственникам.

Напомним, 13 июля, вблизи поселка Зайцево противник обстрелял троих военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего украинского защитника. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены.