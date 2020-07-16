В «ДНР»: В Макеевке показали храм в одном из старейших поселков (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) есть храм Покрова Пресвятой Богородицы.

В местном паблике в соцсетях опубликованы фото А. Бритикова, на которых видно, как храм и двор у храма выглядят сегодня:

По информации из интернет-источников, церковь находится в одном из старейших поселков на территории Макеевки – поселке Землянки.

Согласно источникам, часовня в Землянках была построена где-то между 1782-1785 годами. Затем было решено устроить церковь во имя Покрова Божией Матери – в июне 1798 года было получено разрешение, и церковь была возведена.