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Стало известно, когда Кабмин рассмотрит вопрос продления карантина в Украине

14.07.20 13:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во вторник, 21 июля, запланировано заседание Кабинета министров Украины, на котором рассмотрят вопрос о продлении карантина в стране. Об этом сообщила советник главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко Мария Иваник в комментарии УНН.

«На следующей неделе, во вторник, будет заседание Кабмина, на котором будет рассматриваться вопрос о продлении карантина, условия, которые будут, работа стадионов. Все эти вопросы будут рассматриваться на следующей неделе. Сейчас карантин длится до 31 июля», – сказала Иваник.

Ранее в СМИ сообщалось, что после 31 июля карантин может быть продлен еще на 2 недели – до 14 августа.

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