Убийство медика в зоне боевых действий имеет признаки военного преступления, – глава МИД

Убийство украинского военного медика в зоне боевых действий на Донбассе, которое произошло накануне, имеет все признаки военного преступления. Об этом сегодня, 14 июля, в ходе брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «Донецких новостей».

Министр подчеркнул, что в то время, когда по украинскому военному медику открыли огонь, он оказывал помощь раненому, на нем были все отличительные знаки, которые показывали, что он относится к медработникам, а не является солдатом, который ведет бой.

«С юридической точки зрения в этом убийстве есть все признаки военного преступления, а с моральной точки зрения – это не что иное, как акт варварства», – акцентировал глава МИД.

По его словам, уже сегодня Министерство иностранных дел информирует зарубежных партнеров о том, что в очередной раз незаконными вооруженными формированиями грубо нарушаются нормы международного гуманитарного права. В частности, сегодня состоится встреча с представителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Хайди Грау, и этот вопрос будет вынесен в повестку дня встречи.

«Убийство украинского медика на фронте не останется вне зоны внимания наших международных партнеров, и мы сделаем все для того, чтобы враг заплатил за это преступление дорогую цену», – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Глава МИД также выразил соболезнования близким и родственникам погибшего.

Напомним, 13 июля, вблизи поселка Зайцево (Донецкая обл.) противник обстрелял троих военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего украинского защитника. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены. Есть информация, что тело бойца, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, попавшая под вражеский обстрел, НВФ забрали себе. ОБСЕ пытается договориться с ними, чтобы забрать тело убитого при эвакуации военного медика и одного раненого бойца.