Уже трудно найти книги: Житель Донецка показал, что продают на Книжном рынке (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке продолжает работать Книжный рынок. Какие товары можно на нем найти, на своей странице в Facebook рассказал дончанин Сергей Голоха.

На книжном рынке «Маяк» когда-то можно было найти практически любую литературу, в том числе образовательную, сейчас же ее мало. На самом рынке многие книжные точки закрыты, вместо них появились магазинчики с разнообразными товарами для творчества, рукоделия, с игрушками. При этом продолжает работу магазин «Буклет», и в нем дончане даже могут приобрести новинки современной прозы.

«Книжный рынок, на котором уже трудно найти книги. Почти все они находятся в большом магазине "Буклет". Он чутко реагирует на модные тренды – там можно найти книги о Мише Ефремове, пандемии, печенегах и половцах, которых недавно помянул Путин», – написал Сергей Голоха.