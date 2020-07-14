На Донетчине немного ослабили карантин: Что разрешили

Развлекательным заведениям, кафе и ресторанам в Донецкой области разрешили работать с 7:00 до 23:00, это на час дольше, чем было позволено ранее. Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 13 июля, передает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«Отныне развлекательным заведениям и субъектам хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанам, кафе, барам, закусочным, столовым, кафетериям, буфетам и т.д.) разрешено работать с 7:00 до 23:00. При этом не ограничивается возможность предоставлять ночью услуги общественного питания с адресной доставкой заказов и заказами на вынос», – говорится в сообщении.

Также запрещается после 23:00 и до 7:00 работа учреждений культуры, кроме кинотеатров.

Ранее время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений в Донецкой области было ограничено до 22:00. Сейчас в регионе остается в действии адаптивный карантин для предотвращения распространения COVID-19.