Эксперт рассказал, как должна реагировать Украина на убийство медика на Донбассе

Убийство военного медика на Донбассе – прямое нарушение Женевской конвенции, на которое Украина должна реагировать в международном поле. Такое мнение выразил содиректор Программ внешней политики и международной безопасности Алексей Мельник в эфире телеканала «Украина 24».

«Необходимо напоминать миру о том, что Россия является агрессором. И в каждом сообщении украинской стороны должно звучать не "наемники", "пророссийские боевики", "террористы", а должно звучать очень четко, что за всем этим стоит Россия. Относительно того, что случилось – это прямое нарушение Женевской конвенции 1949 года, где идет речь о том, как враждующие стороны должны обращаться с ранеными и погибшими. Украина должна апеллировать к тому, что это нарушение Россией как стороной конфликта требований Женевской конвенции, под которой Россия подписалась», – сказал эксперт.

По словам эксперта, Россия является стороной Женевской конвенции и обязана ее придерживаться. Вопрос о нарушении должен подниматься на уровне ОБСЕ и Совета безопасности ООН.

Напомним, 13 июля, вблизи поселка Зайцево (Донецкая обл.) противник обстрелял троих военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего украинского защитника. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены. Есть информация, что тело бойца, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, попавшая под вражеский обстрел, НВФ забрали себе. ОБСЕ пытается договориться с ними, чтобы забрать тело убитого при эвакуации военного медика и одного раненого бойца. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что убийство украинского военного медика имеет все признаки военного преступления.