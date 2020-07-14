Дело Маркива: Из-за карантина в Италии не определена дата рассмотрения апелляции

Из-за продления карантинных мер судом не определена дата апелляционного заседания по делу нацгвардейца Виталия Маркива, которого в Италии обвинили в убийстве журналиста Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что также отсутствует возможность личного посещения украинца в итальянской тюрьме. Эти ограничения не позволяют Виталию получать необходимую медицинскую помощь.

«К годовщине, когда итальянский суд вынес позорный приговор украинскому военнослужащему и защитнику Виталию Маркиву, на площади перед итальянским парламентом в Риме пройдет манифестация в его поддержку. Солидарна с организаторами и участниками акции – Виталий должен быть на свободе!», – подчеркнула омбудсмен.

Людмила Денисова напомнила, что 26 мая 2020 года Нацполицией Украины было завершено проведение следственного эксперимента в уголовном производстве об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова.

«Специалистами проведены акустические, баллистические и топографические исследования в то же время года и на тех же локациях, где разворачивались трагические события. После получения профессиональных выводов экспертов следователями Нацполиции, сведения были переданы стороне защиты. Надеюсь, что эти сведения будут приняты и учтены судом при рассмотрении апелляционной жалобы в Милане», – отметила Денисова.

Она также обратилась к послу Итальянской Республики в Украине, президенту Ассамблеи омбудсменов регионов и автономных провинций и комиссару по правам человека в Совете Европы с просьбой обеспечить права и свободы Виталия Маркива во время пребывания в заключении.

Напомним, 24 мая 2014 года в районе поселка Андреевка в районе Славянска под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик (россиянин Андрей Миронов) погибли. 30 июня 2017 года в итальянском городе Болонья по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли был арестован украинский доброволец Виталий Маркив.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Виталия Маркива к 24 годам заключения.

Украина 20 ноября 2019 года подала апелляционную жалобу на решение суда города Павия, которым военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив был признан виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли. Из-за эпидемии COVID-19 в Италии деятельность судебных органов в марте была приостановлена и рассмотрение апелляции по делу Маркива заблокировано.