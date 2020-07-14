Искали всю ночь: На Донетчине полиция разыскивала 16-летнюю гражданку Германии

На Донетчине правоохранители разыскали 16-летнюю гражданку Германии. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что девочка вместе с мамой приехала в Мариуполь к родственникам. В понедельник, 13 июля, она пошла к дедушке в соседнее село Калиновка (Волновахский р-н) и исчезла. Полицейские всю ночь искали ребенка.

«13 июля в Волновахский отдел полиции обратилась жительница Мариуполя, которая в последнее время живет в Германии, с просьбой разыскать ее 16-летнюю дочь. Ребенок примерно в 14:00 пошла в дачный кооператив, который расположен неподалеку, и не вернулась. Мобильного телефона при себе не было», – рассказали в полиции.

Поиски ребенка не прекращались и ночью. Утром девушка вернулась домой. Оказалось, что по дороге к дедушке она заблудилась, купила сладости и решила погулять по городу.

«Правонарушений в отношении несовершеннолетней совершено не было. С путешественницей и ее матерью полицейские провели профилактическую беседу», – отметили в полиции.