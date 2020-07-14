На Донетчине от COVID-19 выздоровели уже 36% заболевших

По состоянию на 14 июля в области зарегистрированы 765 подтвержденных случаев COVID-19, из них выздоровели уже 274 человека, большинство – в Мариуполе. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

Количество выздоровевших соответствует 36% от общего числа выявленных случаев COVID-19.

«Сейчас в Донецкой области 274 человека преодолели COVID-19, из них трое – жители Одесской области, находившиеся в Донецкой области в командировке. Наибольшее количество пациентов, которые выздоровели от коронавирусной болезни, в Мариуполе – 125 человек, а также в Славянске – 26 человек и в Краматорске – 25 человек», – уточнили в ОГА.

На стационарном лечении находится 21 пациент, амбулаторное лечение получают 460 человек.

«Ни один человек не находится на обсервации в Донецкой области по состоянию на 14 июля. На самоизоляции находится 25 человек. Еще 608 лицам осуществляется обследование на коронавирусное заболевание», – также говорится в сообщении.

Десять случаев COVID-19 на Донетчине завершились летально.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 14 июля в Украине COVID-19 заболел 54 771 человек (27 154 пациента выздоровели, 1 412 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 96 случаев (выздоровели 74 человека, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 398 случаев COVID-19 (выздоровели 621 человек, летальных случаев – 82).

В «ЛНР» (на 12 июля) – 576 случаев COVID-19 (выздоровели 485 человек, летальных случаев – 14).