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США выделили Украине еще 1,8 млн долларов на борьбу с COVID-19

14.07.20 15:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

США увеличили помощь Украине в борьбе с COVID-19 на 1,8 млн долл. Об этом сегодня, 14 июля, сообщила пресс-служба посольства США в Украине.

Отмечается, что средства направлены на поддержку деятельности Международной организации по миграции (МОМ) на Донбассе, помощь ВПЛ и другим категориям населения, затронутого конфликтом.

«В начале этого месяца США объявили об увеличении финансирования, связанного с COVID-19 для Украины, с 15,5 млн долл. до почти 17,3 млн долл. Это новая порция финансирования почти на 1,8 млн долл. США направлена на поддержку деятельности Международной организации по миграции (МОМ) на востоке Украины, помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям населения, затронутого конфликтом», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что с помощью этого финансирования МОМ поможет предотвратить распространение COVID-19 путем предоставления гуманитарной помощи, поддержки мест для прохождения изоляции и центров лечения, программ здравоохранения и гигиены и т.п.

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