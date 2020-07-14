На Донетчине судили женщину, которая нарушила самоизоляцию с «Дій вдома»

В Краматорске городской суд вынес решение за нарушение условий самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса. Жительница города не отреагировала на сообщения приложения «Дій вдома», потому что покинула место самоизоляции, пишет «KramatorskPost».

В судебном решении указано, что инцидент произошел еще 30 мая. Около 10 утра на телефон краматорчанки пришло пять сообщений с инструкцией подтверждения выполнения самоизоляции через приложение «Дій вдома». Сообщения были доставлены успешно, но женщина покинула пределы самоизоляции и не находилась дома, хотя она подписала соглашение о выполнении условий карантина.

На судебном заседании нарушительница свою вину признала. Она объяснила, что в тот день ее 84-летняя мать упала возле своего дома – их дома находятся напротив. Соседи сообщили об этом женщине, и она побежала во двор, чтобы поднять мать и отвести домой. Краматорчанка сказала, что ее не было дома около 20 минут. После этого она условий самоизоляции не нарушала.

Судья Ольга Кравченко при вынесении решения учла то, что женщина ранее не привлекалась к административной ответственности и впервые нарушила условия карантина. Кроме того, суд взял во внимание то, что наряду с пандемией коронавируса в Украине тяжелая экономическая ситуация.

В итоге судья признала жительницу Краматорска виновной в нарушении правил карантина (ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях – предусматривает штраф от 17 тыс. грн). Однако в связи с малозначительностью нарушения женщину освободили от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.

Напомним, что 14-дневную самоизоляцию и обсервацию на подконтрольной Украине территории можно прервать, сдав ПЦР-тест на коронавирус. Но самостоятельно сдать тест нельзя. Как установить приложение «Дій вдома» также можно ознакомиться здесь. Пользователи рассказали о нюансах его действия. А жительница Мариуполя поведала, как ее проверяла полиция при «Дій вдома».