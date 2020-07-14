Военные туры в «ДНР»: Как финны приезжали посмотреть на Донецк (Фото)

В «ДНР» иногда проводятся «военные туры» для иностранцев. Об этом рассказал «республиканский» фотограф из Донецка Денис Григорюк.

Он сопровождал одну из таких групп из Финляндии летом 2016 года.

Григорюк пояснил, что среди традиционных отдыхающих «есть другой вид людей, которые не могут ограничиваться исключительно пейзажами и местами из туристических буклетов». «И среди них есть люди, которых можно назвать "гурманами". Это военные туристы. Этих людей крайне сложно понять. Но в свое время я познакомился с группой любителей экстремального отдыха», – рассказал фотограф.

«Лично я это воспринимал в 2016 году, как некие люди высшего света решили спуститься к "челяди" посмотреть на то, как они "копошатся" в собственном горе… В целом, я понимаю, что иностранцы относились к нашему вооруженному конфликту, как очередному аттракциону, на который можно посмотреть из окна микроавтобуса, даже взять какой-то смертоносный, но уже неопасный сувенир и опять же вернуться в свою благополучную страну, где развита экономика, работают законы и не свистят пули над головой, а свое право на самоопределение или свои политические взгляды не приходится отстаивать с оружием в руках», – вспоминает Григорюк.

Он встречал группу финнов в июле 2016 года около музея Великой Отечественной войны, расположенном в парке около «Донбасс Арены». Иностранцы посетили музей, затем Григорюк должен был их сопровождать в прифронтовую зону в поселок Октябрьский, что вблизи Донецкого аэропорта.

«Мы проезжали по центральной улице города в сторону железнодорожного вокзала. Когда в окнах стали мелькать разбитые дома с забитыми окнами, я заметил интерес у гостей. Они достали свои камеры и стали все снимать. Это была экскурсия. Необычная. Военная. Обычно людям показывают достопримечательности вроде Биг-Бена в Лондоне или Красной площади в Москве. Донецк же демонстрировал своим гостям иное», – рассказывает сопровождавший.

Группа на автобусе приехала в зону за взорванным Путиловским мостом. Здесь им продемонстрировали «Девятку» на улице Взлетная – некогда жилую 9-этажку, первый высотный дом от аэропорта. В 2014 году жителей насильно выселили, т.к. здесь обосновался штаб батальона «Сомали» под руководством «Гиви» (Михаил Толстых, был взорван 8 февраля 2017 года на территории своей войсковой части в Макеевке).

«Мы приехали в поселок Октябрьский. Остановились рядом с разрушенным супермаркетом "АТБ". Вокруг были разбитые дома. Прямые попадания в жилые дома повергли в шок финскую делегацию, но куда больше они удивились, когда я обратил их внимание на пятый этаж полуразрушенного дома, где дыр от мин больше, чем окон. Там на балконе сохли недавно постиранные вещи. Местные продолжали жить, несмотря на невыносимые условия жизни», – вспоминает Григорюк.

Следующей остановкой на Октябрьском был монумент погибшим мирным жителям Куйбышевского района. «Некоторые из туристов снимали на видео плиты из Донецкого аэропорта с выгравированными фамилиями и именами убитых гражданских, кому-то было интереснее снять сожженный рынок, а кто-то хотел пообщаться с местными. Под ногами хрустели осколки битого стекла. Там, где война, всегда много осколков. Стоя в сгоревшем дотла здании, я фотографировал, когда услышал разговор одной из финок (она немного понимала и говорила на русском) и старушки на остановке. Женщина предлагала западным гостям путешествие в Пески. Она была согласна показать дорогу, чтоб туристы могли сделать фотографии. Мимо проходили возмущенные жители, которые бросались в людей с камерами едкими фразами вроде: "Что вы фотографируете? Когда восстанавливать будут?"», – говорит фотограф

Далее туристов максимально близко (насколько позволяла безопасность) подвезти к Донецкому аэропорту. «Его можно было видеть издалека, но подъезжать ближе не стали. Любопытные туристы делали фото на свои телефоны. Они столпились у разбитого забора, чтобы хоть одним глазком взглянуть на руины некогда одного из лучших аэропортов Украины», – продолжает Григорюк.

После были автовокзал «Западный», «который мог стать прекрасной декорацией для следующего голливудского боевика о постапокалипсисе».

О том, сколько стоил данный тур»для финнов, Григорюк решил умолчать, как и о том, каков гонорар за сопровождение туристов.

Напомним, в мае 2015 года российское турагентство «Спутник-Юг» начало предлагать автобусный тур в «ДНР» стоимостью 20 тыс. руб. (9300 грн), размер группы – от 8 человек. Первоначально он был рассчитан на 4 дня, потом его сократили до 3-х. Туристический маршрут «Донецк непокоренный» включал поездку на Саур-Могилу, в Дебальцево и Ясиноватую, в Донецке посещали парки и стадион «Донбасс Арена». В программе был также визит в стрелковый тир и экскурсии на выбор, одна из которых назвалась «Война и мир». После скандала в прессе фирма «Спутник-Юг» в 2018 году удалила данный тур из перечня своих предложений.

В 2019 году жителям Великобритании за 344 евро предлагали ощутить на себе последствия войны на Донбассе в рамках тура «Донбасс Тур: Опыт войны» (Donbass Tour: War Experience). Поездка включала посещение подконтрольных украинской власти Славянска, с которого началась война на Донбассе, и Краматорска. Однако власти Славянска заявили «Донецким новостям», что с ними данный тур не согласован.