«Тебя здесь ждут»: Программа упрощенного поступления для абитуриентов из неподконтрольного Донбасса и Крыма

Стартовала информационная кампания о программе упрощенного поступления в украинские вузы для жителей временно неподконтрольных правительству территорий «Тебя здесь ждут». Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Программу запустили Министерство образования и науки совместно с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Цель программы – привлечь как можно больше поступающих из Крыма и Донбасса в украинские учреждения высшего и профессионального передвысшего образования.

«Поступающие из Крыма и Донбасса могут поступать в украинские заведения без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Для вступления им нужно сдать государственную итоговую аттестацию по украинскому языку и истории Украины и третий вступительный экзамен (или творческий конкурс), который зависит от выбранной специальности», – говорится в сообщении.

Программа упрощенного поступления успешно действует уже шестой год подряд, и в этом году поступающие с неподконтрольных Украине территорий получат возможность стать студентами любого украинского вуза без прохождения ВНО.

Все детали об условиях поступления и информацию о заведениях высшего образования теперь можно найти на сайте программы www.vstup-prosto.com.

Поступающим с временно неподконтрольной территории не обязательно иметь украинский паспорт и украинский документ об образовании. Также не обязательно сдавать ВНО. Нужно только выбрать специальность и учебное заведение и обратиться в соответствующий образовательный центр.

Поступающие, которые желают принять участие в конкурсе на бюджетные места, должны подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах:

поступающие из Крыма – не позднее 20 августа;

поступающие из Донбасса – не позднее 22 августа.

Те, кто не успеет этого сделать в августе, до 23 октября могут подавать заявления для поступления на контракт.

Телефоны горячей линии департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации: 0800 50 45 22, 066 11 39 375 и 097 904 71 91.

Телефон горячей линии Министерства образования и науки Украины: 0800 50 45 70.

Правительственный контактный центр 1545.

Горячая линия для поступающих с временно неподконтрольных территорий 0800 50 44 25.