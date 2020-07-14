Расстреливали с трех сторон: Военные рассказали подробности трагической гибели военного медика

В нарушение всех международных и гуманитарных норм после данных гарантий относительно «режима тишины» незаконные вооруженные формирования на Донбассе 13 июля расстреляли группу украинских военных, которые пытались эвакуировать тело погибшего командира взвода. Эвакуационную группу расстреливали с трех сторон. Об этом на брифинге рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, передает «Укринформ».

«По приказу командира батальона группа доразведывала подходы к нашим позициям на предмет вероятности подходов диверсионно-разведывательных групп противника. Во время доразведки командир взвода попал на минное поле, на неизвестное взрывное устройство, где после срабатывания данного устройства получил ранения, несовместимые с жизнью, и погиб на месте», – рассказал комбриг.

По его словам, командующий Операции Объединенных сил дал приказ на запрос «режима тишины», после чего начальник украинской стороны СЦКК при посредничестве СММ ОБСЕ получил согласие НВФ забрать тело погибшего военного.

«С 14:00 до 18:00 было подтверждение с той стороны, что будет соблюдение "режима тишины". Была создана группа для эвакуации непосредственно погибшего командира взвода из двух представителей СЦКК, группы разминирования, а также группы сопровождения, которые были одеты в белые каски, в белые жилеты, также был военный медик. Не доходя 15 метров в районе погибшего была устроена подлая засада», – сообщил Палас.

По его информации, первым в группе шел сержант разведвзвода, который принял на себя огневой удар и был ранен. Военные были вынуждены отойти назад и перегруппироваться. Военный медик и один из разведчиков пытались оказать помощь раненому сержанту, который отползал навстречу группе. В то же время НВФ продолжали вести огонь, в результате чего медик погиб на месте, а офицер разведки получил контузию. Его удалось эвакуировать офицерам инженерно-саперной группы.

Палас подчеркнул, что все сообщения и заявления НВФ о якобы соблюдении ими тишины являются лживыми и не соответствуют действительности.

Вечером 13 июля стало известно, что тело командира взвода, который погиб на минном поле, забрали НВФ «ДНР».

Руководитель СЦКК Николай Левицкий во время брифинга подтвердил, что гарантии безопасности со стороны НВФ действительно были предоставлены через СММ ОБСЕ.

Он заверил, что эвакуационная группа из 9 человек – представители СЦКК, военный медик, группа разминирования и военные для эвакуации погибшего – все имели белые каски и белые повязки с пометками. Вместе с тем, это не помешало НВФ открыть огонь по эвакуационной группе.

По словам Левицкого, на данный момент проводятся переговоры с представителями СЦКК, СММ ОБСЕ и «Груз-200» для дальнейшей эвакуации тела погибшего военного медика и поиска раненого сержанта разведвзвода, который до сих пор находится в районе, где погиб военный медик.

Прокуратурой Донецкой области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры видят в действиях представителей НВФ с обстрелом украинской эвакуационной группы и маркированного медперсонала признаки вероломства, что прямо запрещено статьей 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

«Это третий зарегистрированный факт вероломства после Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта», – констатировали в Офисе генпрокурора Украины.

Напомним, 13 июля, вблизи поселка Зайцево в районе Горловки (Донецкая обл.) противник обстрелял военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего украинского защитника. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены.