Не справились с управлением: На Донетчине произошло два ДТП с пострадавшими (Фото)

В Донецкой области за минувшие сутки произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали три человека, в том числе 8-летний ребенок. В обоих случаях водители не справились с управлением, машины слетели с дороги. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

13 июля в Славянске на улице Армейской около 17:00 произошло ДТП, в результате которого водитель и его пассажир получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в больницу.

«На месте происшествия полицейские установили, что 38-летняя женщина не справилась с управлением автомобилем "Опель", который выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на железобетонную электроопору», – рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией – ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.

В тот же день в Волновахской оперзоне водитель автомобиля «Rover», двигаясь в направлении поселка Никольское со стороны Павловки, также не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся. В результате ДТП пострадал 8-летний мальчик. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.