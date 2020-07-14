Хоть для свадеб: Сколько стоит посещение стадиона «Олимпийский» в Донецке (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке спортивный комплекс «Олимпийский» предлагает платные услуги для посетителей, передают «Донецкие новости».

Основной профиль СК «Олимпийский» – легкая атлетика, но после 2014 года стадион стал базовым для проведения чемпионата «ДНР» по футболу, а также для сдачи норм «ГТО ДНР» («Готов к труду и обороне Донецкой народной республики»).

Также здесь предоставляются услуги для частного посещения и по иным направлениям.

Услуга Описание Цена за 1 час Тренажерный зал Предоставление тренажерного зала (пропускная способность 5 человек) 173 руб. (72 грн по местному курсу валют) Тренажерный зал Предоставление тренажерного зала (1 человек) 35 руб. (15 грн) Круговая беговая дорожка 400 метров Предоставление 8-ми круговых беговых дорожек 400 метров (пропускная способность 6 человек) 939 руб. (391 грн) Круговая беговая дорожка 400 метров Предоставление 1-й круговой беговой дорожки 400 метров (пропускная способность 6 человек) 117 руб. (49 грн) Круговая беговая дорожка 400 метров Предоставление 1-й круговой беговой дорожки 400 метров (1 человек) 20 руб. (8 грн) Зал борьбы Предоставление зала борьбы (3 татами, пропускная способность 48 человек) 181 руб. (75 грн) Зал борьбы Предоставление зала борьбы (1 татами, пропускная способность 16 человек) 60 руб. (25 грн) Зал для игры в настольный теннис Предоставление зала для игры в настольный теннис (2 стола) 120 руб. (50 грн) Предоставление зала для игры в настольный теннис (пропускная способность 4 человека) 60 руб. (25 грн) Футбольное поле Предоставление футбольного поля (пропускная способность 24 человека) 3 350 руб. (1 396 грн) Для группы более 24 человек, каждый следующий дополнительно 140 руб. (58 грн)

Также можно воспользоваться услугами пресс-центра – предоставляют помещения общей площадью 681,79 м² «для проведения культурных, зрелищных, спортивно-массовых мероприятий». Цена – 600 руб. (250 грн) в час.

Для аналогичных целей, в том числе и свадеб, можно воспользоваться пресс-кафе общей площадью 679,69 м², цена – 520 руб. (217 грн) за час.

В структуру РСК «Одимпийский» входит метательный стадион «Байдукова», расположенный на ул. ул. Байдукова, 84 – около городской объездной дороги, вблизи парка Ленинского комсомола.

Метательный стадион предлагает посещение тренажерного зала, 8 беговых дорожек по 130 метров, 4 круговых беговых дорожек по 400 метров, мини-футбольного поля, а также зала для борьбы.

Тарифы здесь следующие:

Услуга Описание Цена за 1 час Тренажерный зал Предоставление тренажерного зала (пропускная способность 6 человек) 179 руб. (75 грн) Тренажерный зал Предоставление тренажерного зала (1 человек) 30 руб. (13 грн) Круговая беговая дорожка 400 метров Предоставление 4-х круговых беговых дорожек 400 метров (пропускная способность 6 человек) 492 руб. (205 грн) Круговая беговая дорожка 400 метров Предоставление 1-й круговой беговой дорожки 400 метров (пропускная способность 6 человек) 123 руб. (51 грн) Круговая беговая дорожка 400 метров Предоставление 1-й круговой беговой дорожки 400 метров (1 человек) 20 руб. (8 грн) Беговая дорожка 130 метров Предоставление 8-ми беговых дорожек 130 метров (пропускная способность 3 человека) 492 руб. (205 грн) Беговая дорожка 130 метров Предоставление 1-й беговой дорожки 130 метров (пропускная способность 3 человека) 61 руб. (25 грн) Беговая дорожка 130 метров Предоставление 1-й беговой дорожки 130 метров (1 человек) 20 руб. (8 грн) Мини-футбольное поле Предоставление мини-футбольного поля 105 м х 68 м (пропускная способность 24 человека) Для группы более 24 человек, 1500 руб. (625 грн) каждый следующий дополнительно (1 чел./час) 63 руб. (26 грн) Площадка для мини-футбола Предоставление площадки для мини-футбола (пропускная способность 10 человек) 612 руб. (255 грн) Для группы более 10 человек, каждый следующий дополнительно (1 чел./час) 61 руб. (25 грн) Зал борьбы Предоставление зала борьбы (пропускная способность 10 человек) Для группы более 10 человек каждый следующий дополнительно — 15,00 150 руб. (63 грн)

Отметим, что Региональный спортивный комплекс «Олимпийский», расположенный в центре Донецка на ул. Артема, был создан в 2003 году на базе прежнего стадиона «Локомотив». Основной профиль «Олимпийского» – легкая атлетика. Был получен сертификат соответствия Международной федерации легкой атлетики (ИААФ), что давало возможность проводить соревнования уровня Кубка Европы. Именно здесь в 2009 году проходили матчи и финал юношеского чемпионата Европы по легкой атлетике.

При этом РСК включает бассейн (25 метров), более 6 открытых теннисных кортов, тренажерные залы, залы для иных видов спорта.

Отдельно (ближе к парку Ленинского комсомола) построен тренировочно-метательный сектор, с полем 120 на 80 метров и травяным посевом, а также сектор для метания копья, молота и ядра.

29 августа 1999 года возле РСК «Олимпийский» был установлен памятник Сергею Бубке – бронзовая скульптура спортсмена в полный рост, который готовится к выполнению прыжка, высоко держа шест в руках. У правого колена скульптуры – пролетающая ласточка. Высота памятника 3,5 метра. Постамент, на котором стоит скульптура высотой 6 м 15 см, – это рекордная высота, на которую прыгал Бубка (в зале, Донецк, 1993 год).