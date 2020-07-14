Изъяли штык-нож и «военный билет»: На Донетчине задержали стрелка НВФ «ДНР»

В Донецкой области сообщили о подозрении стрелку незаконных вооруженных формирований (НВФ), который нес боевое дежурство на позициях в районе Красногоровки. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2018–2020 годов житель Донецка, будучи стрелком в составе отдельной мотострелковой бригады НВФ, а позднее и минометчиком, нес боевое дежурство на позициях вблизи города Красногоровка.

«Злоумышленник был задержан в районе поселка Новомихайловка Марьинского района Донецкой области сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях в порядке ст. 208 УК Украины. Во время личного досмотра участника НВФ, который был одет в камуфлированную одежду, обнаружен и изъят штык-нож и так называемый "военный билет" оккупационной администрации РФ в Донецкой области», – говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении в участии в незаконном вооруженном формировании и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.