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Вдвое ниже подконтрольной Донетчины: В «ДНР» озвучили среднюю зарплату в мае

14.07.20 17:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» в мае среднемесячная заработная плата штатных работников составила 15 224 руб. (6 343 грн по местному курсу валют). Об этом следует из мониторинга «министерства доходов и сборов ДНР».

За январь-май 2020 года среднемесячная заработная составила 14 997 руб. (6 249 грн). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года она увеличилась на 26,7%.

Наиболее высокооплачиваемыми в «республике» являются:

  • сфера профессиональной, научной и технической деятельности;
  • деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений.

Наиболее низкий уровень оплаты труда отмечен:

  • на предприятиях «административного» и вспомогательного обслуживания;
  • почтовой и курьерской деятельности.

За год наибольший рост уровня оплаты труда в 1,7 раза (при этом зарплаты остаются ниже средней) наблюдается в сферах:

  • образования;
  • здравоохранения;
  • предоставления социальной помощи;
  • творчества, искусства, библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры.

Напомним, что в мае средняя зарплата на подконтрольной Украине части Донецкой области составила 11 854 грн. Таким образом в «ДНР» оплата труда вдове ниже.

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