Вдвое ниже подконтрольной Донетчины: В «ДНР» озвучили среднюю зарплату в мае

В «ДНР» в мае среднемесячная заработная плата штатных работников составила 15 224 руб. (6 343 грн по местному курсу валют). Об этом следует из мониторинга «министерства доходов и сборов ДНР».
За январь-май 2020 года среднемесячная заработная составила 14 997 руб. (6 249 грн). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года она увеличилась на 26,7%.
Наиболее высокооплачиваемыми в «республике» являются:
- сфера профессиональной, научной и технической деятельности;
- деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений.
Наиболее низкий уровень оплаты труда отмечен:
- на предприятиях «административного» и вспомогательного обслуживания;
- почтовой и курьерской деятельности.
За год наибольший рост уровня оплаты труда в 1,7 раза (при этом зарплаты остаются ниже средней) наблюдается в сферах:
- образования;
- здравоохранения;
- предоставления социальной помощи;
- творчества, искусства, библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры.
Напомним, что в мае средняя зарплата на подконтрольной Украине части Донецкой области составила 11 854 грн. Таким образом в «ДНР» оплата труда вдове ниже.