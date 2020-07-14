Верховная Рада увеличила стипендии и ежегодную денежную помощь для детей-сирот

Сегодня, 14 июля, Верховная Рада приняла закон, который предусматривает повышение размера стипендий и государственной денежной помощи для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, передает «Укринформ».

За законопроект №2013 «О внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" в отношении повышения размера стипендии и ежегодной помощи"» во втором чтении и в целом проголосовал 351 народный депутат.

Закон устанавливает выплату стипендии в повышенном размере не менее 150% прожиточного минимума на одного человека и ежегодной денежной помощи на приобретение учебной литературы детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Так, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, которые учатся, кроме полного государственного обеспечения, будет выплачиваться социальная стипендия, а курсантам военных учебных заведений, учебных заведений Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, центрального органа исполнительной власти в сфере транспорта, дорожного хозяйства, туризма и инфраструктуры, Государственной уголовно-исполнительной службы, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, лицеистам военных лицеев, лицеев гражданской защиты и лицеев с усиленной военно-физической подготовкой, из их числа – должностной оклад в размере не менее 150% размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.

По достижении такими детьми 18 лет – оклад будет выплачиваться в размере, не меньшем 150% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Кроме того, им предусматривается выплата 100% заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики.

Социальная стипендия и должностной оклад в указанных размерах выплачиваются также учащимся, студентам (курсантам), которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей (родители которых умерли/объявлены умершими, погибли или пропали без вести).

Порядок выплаты и размер социальной стипендии, должностного оклада утверждается Кабинетом министров Украины.

Этот закон вступает в силу на следующий день после его опубликования в парламентской газете «Голос Украины» и начинает действовать с 1 января 2021 года.