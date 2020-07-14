Медики Львовщины получили три аппарата ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Сегодня, 14 июля, Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК передали Центральной районной больнице Каменки-Бугской (Львовская обл.) три аппарата искусственной вентиляции легких. Вручение оборудования состоялось в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью большой программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Аппараты, которые Фонд передает в июле государственным больницам, – часть рекордной партии из 70 ИВЛ, доставленной в Украину в начале месяца. Всего Фонд закупил свыше 200 единиц оборудования для искусственной вентиляции легких и на данный момент более половины от этого объема привезены в страну. Львовская область получила уже 10 аппаратов ИВЛ. Очень надеемся, что эта техника поможет спасти много жизней. В том числе после победы над коронавирусом», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного Совета Фонда Рината Ахметова.

Генеральный директор ДТЭК «Западэнерго» Олег Таращук отметил, что эпидемия коронавируса требует объединения усилий общества, бизнеса и власти и отметил, что группа SCM поддерживала Львовскую область задолго до карантина: «ДТЭК еще в декабре прошлого года подписал Меморандум о сотрудничестве и поддержке с администрацией Львовской области. Но именно сейчас такая поддержка крайне необходима. В регионе живут и работают тысячи наших сотрудников. Мы будем и дальше поддерживать область, чтобы как можно быстрее справиться с коронавирусом и его последствиями».

Он дополнил, что помимо 10 аппаратов ИВЛ Львовская область уже получила от бизнесов группы SCM почти 35 тысяч экспресс-тестов для диагностики COVID-19, а также средства защиты для врачей.

По словам заместителя председателя Львовской областной Рады Богдана Гагалюка, в регионе стабилизировалась ситуация с COVID. «Вчера на совещании мы приняли очередные послабления карантина. Но говорить, что вирус отступил, еще преждевременно. Очень приятно, что наши надежные партнеры – Фонд Рината Ахметова – не на словах, а на деле помогают в такой ситуации. Это уже не первый и не второй подарок. Это системная работа, которую наши коллеги демонстрируют. Мы получили аппараты ИВЛ в наши областные учреждения и вместе с Фондом договорились, что акцентируем дальнейшее внимание на больницах, которые принимают больных с COVID. В их числе больница в Каменке-Бугской. Люди, которые сюда попадают, должны выйти здоровыми. Есть критические моменты, когда человек теряет возможность самостоятельно дышать, когда кислородная маска не действует, и шанс на жизнь дает качественная медицинская аппаратура – аппараты ИВЛ. Сегодня мы говорим большое спасибо за эту помощь», – сказал Гагалюк.

После передачи трех аппаратов ИВЛ медики Каменки-Бугской получили медицинскую одежду, которую для них сшил по специальному заказу Фонда Рината Ахметова. Врачам, прошедшим онлайн-обучение «Как работать с аппаратами ИВЛ», которое проводил Фонд совместно с МОЗ и Ассоциацией анестезиологов, также были вручены соответствующие сертификаты.

В пресс-службе напомнили, что с начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

«"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях», – резюмировали в Фонде.