Президент Зеленский взял на контроль ситуацию с убийством военного медика на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский держит под личным контролем ситуацию с убийством военного медика и ранением бойцов во время эвакуации тела погибшего военнослужащего в районе Зайцево Донецкой области. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

По заданию президента на место выехали Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

Владимир Зеленский подчеркнул, что вчерашнее убийство украинских военных, которые хотели забрать тело погибшего бойца с поля боя вблизи Зайцево, – «это очередное доказательство цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков».

«Здесь не может быть никакого двойного трактования. Есть конкретное умышленное преступление – убийство, засада и повторное убийство. Все это лишний раз убеждает в том, что война продолжается. Эта трагедия еще раз возвращает нас к пониманию наших фундаментальных ценностей. Украина должна жестко охранять свои территории. Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существование серых уголовных анклавов. Украина должна всегда знать цену "обещаниям" той стороны», – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что война будет продолжаться, пока с другой стороны линии фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации и там открывают огонь после подтверждения «режима тишины» по белым каскам и по медикам.

«Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Это непостижимая трагедия для них, для нас, для страны», – заявил президент Зеленский.

Напомним, 13 июля, вблизи поселка Зайцево в районе Горловки (Донецкая обл.) противник обстрелял военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего украинского защитника. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены. Есть информация, что тело бойца, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, попавшая под вражеский обстрел, забрали НВФ «ДНР». ОБСЕ пытается договориться с ними, чтобы забрать тело убитого при эвакуации военного медика и одного раненого бойца. Раненый сержант разведвзвода до сих пор находится в районе, где погиб военный медик.

Прокуратурой Донецкой области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры видят в действиях представителей НВФ признаки вероломства, что прямо запрещено международным правом. Это третий зарегистрированный факт вероломства после Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта.