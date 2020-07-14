Прием заявок на въезд в «ДНР»: Что делать, если не пришло уведомление о получении письма

При отсылке заявки на въезд в «ДНР» по электронной почте в адрес «республиканского» штаба «Здоровое движение» человек должен получить автоматический ответ от «робота». Об этом рассказал оператор штаба «Здоровое движение» Сергей.

При этом часты ситуации, когда люди направляют заявления по электронной почте в адрес штаба, но им не приходит в ответ вообще никаких уведомлений.

«На данный момент электронная почта "Здорового движения" настроена автоматически на ответ. При отсылке письма человек получает сообщение от "робота" о необходимом перечне документов. Это чтобы человек сам мог сверить правильность отправленного, предоставил ли он все необходимые копии документов в зависимости от ситуации. Если такой автоматический ответ не пришел – это означает, что письмо и документы не были доставлены, т.е. они не приняты даже в обработку», – сказал Сергей.

Он отметил, что в течение нескольких дней в штаб приходят тысячи электронных обращений, что провоцирует сбои в работе системы. «Большей частью из Украины. Но из-за такого потока бывают сбои. И если вы не получили автоматическое уведомление, то нужно повторно отправить письмо. И нужно проверить, чтобы все файлы были компактно в одном письме, можно их просто заархивировать», – резюмировал он.

Напомним, что въезд и выезд из «ДНР» на период карантина проводится по спискам. Чтобы попасть в разрешительный список, нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут физически подать заявление близкие родственники, находящиеся в «ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube