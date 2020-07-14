Доступность игорных заведений может привести к всплеску игромании, – психолог

Легализация игорного бизнеса в Украине, с учетом нестабильной экономической и социальной ситуации, создает условия для формирования и развития зависимого поведения. Такое мнение высказала кандидат психологических наук, медицинский психолог, аддиктолог, эксперт по психологической кибербезопасности Наталия Бугаева, передает «УНН».

«Нестабильность экономической и социальной ситуации в Украине, создают условия для формирования и развития аддиктивного поведения (англ. addiction – зависимость, пагубная привычка) – форма девиантного поведения, которая выражается в стремлении уйти из реальности посредством изменения своего психического состояния. Желание сыграть может быть вызвано не только стремлением развлечься, но и попыткой поправить свое финансовое положение, уйти от психотравмирующей, стрессовой ситуации или, хотя бы на некоторое время ослабить ее», – сказала Бугаева.

По ее словам, пандемия COVID-19 негативно отразилась на социальном и экономическом положении людей. Кто-то лишился работы, кто-то был вынужден закрыть свой бизнес, кто-то потерял близких, у кого-то распалась семья, у кого-то возникли серьезные проблемы со здоровьем, решить которые из-за недостатка финансов и других объективных причин нет возможности. Азартная игра на некоторое время позволяет забыть о тех трудноразрешимых или неразрешимых проблемах, которые возникли у человека, но это облегчение временное, а деньги, потраченные на игру, могут только усугубить ситуацию.

«Человек, находящийся в состоянии стресса, с большей вероятностью остановится у игрового автомата или зайдет в казино, чем если бы ему для этого необходимо было ехать за город в специально отведенную зону для игр. Получив удовольствие и облегчение от игры, человек стремится снова их испытать. Формирование зависимости постепенно приводит к тому, что аддикт утрачивает мотивацию ко всем другим видам деятельности, кроме игровой», – рассказала Бугаева.

Она отмечает, что главной становится игра, которая, в итоге оказывается для зависимого человека важнее семьи, друзей, работы. Чаще всего аддикт теряет работу, отношения с близкими и друзьями портятся, из-за долгов он может лишиться жилья, а стремление найти деньги для игры, приводит к тому, что лудоман вовлекается в криминальную активность.

«Во многих зарубежных странах, где официально разрешен игорный бизнес, игорные зоны, вынесены за пределы населенных пунктов и это правильно, поскольку доступность игровых автоматов и игровых заведений сделает возможной спонтанную, импульсивную игру у обычных прохожих, в том числе и подростков, а это недопустимо», – рассказала Бугаева.

Она подчеркнула, что учитывая имеющийся опыт развитых стран, при легализации игорного бизнеса, наиболее правильным будет локализация игровых зон, контроль за ними и жесткое регулирование деятельности игрового бизнеса со стороны государства.

Напомним, сегодня, 14 июля, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, который называют «законом о легализации казино». Принятый закон вводит систему лицензирования деятельности в сфере азартных игр. Играть разрешат только тем, кто старше 21 года, а на расположение игорных заведений на улицах городов введут ограничения.