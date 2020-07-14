Заявки на въезд в «ДНР»: Нет смысла досылать отдельно недостающие документы

Если в первом письме по заявлению на въезд в «ДНР» не прислали все необходимые документы, то по отдельности их досылать нет смысла. Лучше заново прислать письмо с полным пакетом документов. Об этом рассказал оператор «республиканского» штаба «Здоровое движение» Сергей.

Он акцентировал, что в штабе «Здоровое движение» в Донецке личный прием осуществляют 5 операторов. Они же осуществляют обработку электронной почты плюс еще несколько десятков сотрудников. При этом в течение нескольких дней на почту приходят тысячи сообщений. Поэтому отдельно досылать недостающие документы не нужно – среди тысячи писем они просто затеряются, их не смогут обработать.

В таких случаях нужно послать заново полный пакет документов, включая заявление.

«Если в электронном виде человек прислал не все документы, ему после обработки сообщения пришлют письмо – дошлите в одном письме все документы. Условно говоря, не нужно слать отдельно только справку от врача при причине въезда "срочное лечение в ДНР". Луше еще раз отправить письмо с полным пакетом документов, в том числе и с этой недостающей справкой – заявление с копией паспорта с пропиской здесь, в ДНР. Или если пишут причину "воссоединение семьи", где есть несовершеннолетние дети, то, конечно, нужно приложить электронные копии их свидетельств о рождении. То есть, если вы ссылаетесь хоть на какую-то причину для въезда, нужно это подтверждать документально», – пояснил Сергей.

«Отдельно единичные документы посылать не нужно. Они просто затеряются в тысячах иных сообщений. Весь пакет в "Здоровом движении" рассматривают однозначно, ставят отметку и передают на рассмотрение в межведомственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. И именно этот штаб уже принимает решение о допуске во въезде», – продолжил оператор.

Напомним, что въезд и выезд из «ДНР» на период карантина проводится по спискам. Чтобы попасть в разрешительный список, нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут физически подать заявление близкие родственники, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube