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Дети из семей погорельцев на Луганщине нуждаются в помощи, – облгосадминистрация

14.07.20 19:14
Смоляниново после пожара / Фото из открытых источников
Смоляниново после пожара / Фото из открытых источников

В Луганской области дети из села Смоляниново Новоайдарского района, семьи которых пострадали от лесных пожаров, нуждаются в помощи. В этой связи Луганская облгосадминистрация просит откликнуться всех неравнодушных.

«Большинству из 79 детей в возрасте до 17 лет, проживающих в Смоляниново, нужна помощь. Из-за пожара, произошедшего на прошлой неделе, их семьи потеряли имущество и скот. А кое-кто остался без крыши над головой», – отмечают в Луганской ОГА.

Как сообщается, облгосадминистрация уже неделю всячески способствует решению проблем каждой семьи: помогают в лечении и обеспечении лекарствами, в разборе завалов, в оформлении документации на жилье и в восстановлении газоснабжения.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай находится в Киеве, решая вопросы компенсации потерь пострадавшим и родным погибших от пожара.

«Но это не вопрос нескольких дней. Некоторым семьям с детьми необходимо помочь немедленно. Обращаемся к неравнодушным присоединиться к помощи жителям Смоляниново – тем, у кого в пламени сгорело все. Есть потребность в продуктах питания, посуде, средствах гигиены, детских вещах, одежде, обуви», – перечислили в Луганской ОГА.

Также среди детей есть те, кому необходима материальная помощь на лечение и дальнейшее оздоровление после отравления угарным газом.

Напомним, масштабный лесной пожар возник в Луганской области 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. 7 июля он охватил село Смоляниново и дачный поселок Волчье в Новоайдарском районе. По данным ГСЧС, вследствие пожара 5 человек погибли, во время активной фазы пожара в больницу были эвакуированы 29 детей и 12 взрослых. Полицией установлено, что в Смоляниново и Волчьем повреждены 159 домов и дачных строений, из них полностью сгорели около 100.

Из-за пожаров 8 июля на Луганщину приезжал президент Украины Владимир Зеленский.

Каждая семья, которая потеряла жилье в результате масштабного пожара в Луганской области, получит 300 тыс. грн, каждому пострадавшему также будет выделено по 20 тыс. грн на поддержку, отдельно будут предусмотрены выплаты за погибших.

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