С высоты птичьего полета: На Донетчине показали строительство спорткомплекса в Краматорске (Видео)

В рамках национальной программы «Большая стройка» в Краматорске продолжаются работы по строительству спортивно-оздоровительного комплекса. Планируется, что уже в этом году его смогут посещать жители города. Об этом на своей Facebook-странице сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Когда объект будет завершен, краматорчане и жители близлежащих городов и сел смогут заниматься спортом в надлежащих условиях. Комплекс будет включать футбольное поле с трибунами, площадку для пляжного волейбола и легкоатлетическую дорожку», – написал Кириленко.

По его словам, в этом году на объект выделено 36,9 млн грн, из которых 16,6 млн грн – средства Государственного фонда регионального развития, а 20,3 млн грн – средства местных бюджетов.

«Генеральный подрядчик – ООО "УБК №1" – планирует, что уже в этом году комплекс примет первых посетителей», – отметил глава Донецкой ОГА.

Он также опубликовал видео строительства спортивно-оздоровительного комплекса.

Напомним, в рамках национального проекта «Большая стройка» 14 мая в Краматорске был открыт первый в Украине спортивный объект – крытое футбольное поле с искусственным покрытием в парке культуры и отдыха «Сад Бернацкого». Также на территории Донецкой области планируют отреконструировать стадионы в Селидово и Славянске, построить стадион в Волновахе и еще один – в Краматорске.