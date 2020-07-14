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В «ДНР» стоимость ПЦР-теста втрое дешевле, чем на подконтрольной Украине территории

14.07.20 19:59
Медик по работе с COVID-19 в Макеевке / Фото из открытых источников
Медик по работе с COVID-19 в Макеевке / Фото из открытых источников

С 15 июля для при въезде в Российскую Федерацию освобождаются от самоизоляции лица, которые имеют «на руках» отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус. Это касается и лиц, въезжающих из «ДНР».

При этом в неподконтрольном украинской власти Донецке стоимость такого тестирования составляет 990 руб. (413 грн по местному курсу валют).

«Тест на антитела проводит в ДНР лаборатория "Биолайн", цена 990 руб.», – сообщила дончанка Майя Пирогова.

При этом, как сообщалось ранее, на подконтрольной Украине части Луганской области проведение ПЦР-теста в частном порядке стоит 1200 грн. То есть в 3 раза дороже, чем в «ДНР».

Напомним, что по постановлению главного государственного санитарного врача РФ при пересечении границы освобождаются от самоизоляции иностранные граждане, которые предоставят отрицательный ПЦР-тест, «отобранный не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию РФ». При отсутствии документа о ПЦР необходимо пройти соответствующее обследование на территории РФ в течение трех календарных дней.

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