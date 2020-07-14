Погиб на Донбассе: В Киеве и Львове прощаются с Героем Украины (Фото)

Сегодня, 14 июля, в Киеве прощались с погибшим на Донбассе военнослужащим, известным волонтером, основателем общественной организации «Поисковая инициатива Майдана» Тарасом Матвеевым, передает «Громадське радіо».

Церемония прощания с Героем Украины прошла на Майдане Незалежности.

31-летний боец был младшим лейтенантом, командиром взвода 24-й механизированной бригады имени Короля Даниила. Он в 2015 году ушел добровольцем на фронт, воевал в Песках и Донецком аэропорту.

Тарас Матвеев погиб 10 июля вблизи поселка Троицкое на Луганщине. Во время обстрела противника он спас двух своих побратимов, помог им добраться в безопасное место. Однако сам погиб от разрыва вражеской мины.

Вечером 14 июля с героем будут прощаться во Львове, в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

Завтра, 15 июля, состоятся прощание и похороны Тараса Матвеева в родном Жидачеве Львовской области.

Отметим, что президент Владимир Зеленский 13 июля присвоил Матвееву звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (посмертно).