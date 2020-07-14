В «ДНР»: Седово открывают для всех желающих с 15 июля

В «ДНР», начиная с 15 июля, въезд в Новоазовский район и курортный поселок Седово не будет ограничиваться. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Завтра, 15 июля, будут сняты ограничения на въезд в Новоазовский район Донецкой Народной Республики. Все желающие смогут проехать в курортные поселки на берегу Азовского моря. Понимаю важность летнего оздоровления не только для детей, но и для взрослых. Межведомственным оперативном штабом проработаны все вопросы организации безопасного отдыха», – говорится в заявлении.

В «ДНР» уверяют, что «по результатам проведенной подготовительной работы были предприняты необходимые меры противодействия распространению коронавирусной инфекции среди отдыхающих: открыты пансионаты, проверено соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, зарегистрированы физические лица, осуществляющие услуги по размещению отдыхающих и т.д.».

Напомним, что с 27 апреля в «ДНР» запретили въезд в Новоазовский район тем, кто не имеет там прописки. На въезде в район стоит блокпост. С 1 июля въезд в Седово и Безыменное разрешен тем, кто забронировал и оплатил места в местных пансионатах. Для этого необходимо подать документы. В конце июня пляжи в Седово были пустые. Чтобы покрыть недостачу в июле местные пансионаты «взвинтили» цены. При этом в Седово доступны лишь 3 пляжа.