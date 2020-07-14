Российские офицеры получают в «ДНР» до $3000, – Гармаш

Российские военные «советники» в «ДНР» получают до $3000 зарплаты. Большую ее часть им выплачивают на территории России. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил представитель отдельных районов Донецкой области (ОРДО) в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш в Facebook.

«К вопросу – "хотят ли русские войны?". Инсайд с оккупированной территории. Оказывается, денежное довольствие старшего российского офицера-советника в Донецке составляет 2500-3000 долларов, из которых 30% он получает по месту "службы", а остальное – в России. А зачем им в Донецке деньги, с доведенными до нищеты аборигенами и стеклянными бусами рассчитываться можно…», – написал Гармаш.

По его информации, в частности, российский полковник получает за свои «советы» 210 тыс. рублей, майор – 170 тыс., у специалистов суммы на 15-20% меньше.

«И эти люди откажутся от своих денег, чтоб каким-то "хохлам" на Донбассе спокойно жилось в мирной стране?..», – подчеркивает участник ТКГ.