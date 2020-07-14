Въезд в «ДНР»: Почему лучше лично обратиться родственникам в штаб в Донецке

При обращении лично в штаб «Здоровое движение» родственников и знакомых в Донецке, есть ряд преимуществ для желающих въехать в «республику» с подконтрольной Украине территории. Об этом рассказал оператор «республиканского» штаба «Здоровое движение» Сергей.

«Лично обратиться – это значит, что при вас проверят пакет документов. И принимающий человек распишется, что передал его уже на обработку. То есть процедура проходит быстрее, чем при обращении по электронной почте. С электронной почтой работают несколько десятков сотрудников, по факту – без выходных. Там тысячи обращений. Поэтому по срочному вопросу лучше прийти лично в штаб в Донецк на ул. Университетская, 19», – пояснил оператор.

Если в «ДНР» у человека, находящегося на подконтрольной Украине территории, нет родни, то в штаб могут обратиться его знакомые. Но у них должны быть копии документов потенциально въезжающего в «республику».

«Здесь не важны оригиналы. Мы принимаем копии, в том числе, которые высланы по электронной почте. Мы понимаем, что человек – на той стороне, в Украине, он физически не сможет передать оригиналы. И если здесь нет близких родственников, то мы принимаем заявления – либо тот человек заполнил его в электронном виде и скинул фотокопию, либо мы принимаем заявления от родственников, коллег и знакомых – тогда они должны будут подписать, что это они подали заявление и передали копии документов. Действительно, такие пакеты мы принимаем», – подтвердил Сергей.

Он порекомендовал приходить в штаб после обеда. «Многие приходят с 7 утра, создавая тем самым очередь и ажиотаж. Объективно, после 14:00 на улице в очереди – 8-10 человек. В то время, как до полудня, в пик жары, почему-то все с утра приходят. А мы всем говорим – приходите после 14:00, так проще будет», – посетовал Сергей.

Напомним, что въезд и выезд из «ДНР» на период карантина проводится по спискам. Чтобы попасть в разрешительный список, нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут физически подать заявление близкие родственники, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube